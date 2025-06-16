Währungen / BRBS
BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc
4.26 USD 0.07 (1.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRBS hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.23 bis zu einem Hoch von 4.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blue Ridge Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.23 4.34
Jahresspanne
2.66 4.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.33
- Eröffnung
- 4.34
- Bid
- 4.26
- Ask
- 4.56
- Tief
- 4.23
- Hoch
- 4.34
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -1.62%
- Monatsänderung
- 5.97%
- 6-Monatsänderung
- 30.67%
- Jahresänderung
- 52.14%
