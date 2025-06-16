QuotazioniSezioni
Valute / BRBS
BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc

4.29 USD 0.04 (0.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRBS ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.23 e ad un massimo di 4.35.

Segui le dinamiche di Blue Ridge Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.23 4.35
Intervallo Annuale
2.66 4.35
Chiusura Precedente
4.33
Apertura
4.34
Bid
4.29
Ask
4.59
Minimo
4.23
Massimo
4.35
Volume
747
Variazione giornaliera
-0.92%
Variazione Mensile
6.72%
Variazione Semestrale
31.60%
Variazione Annuale
53.21%
21 settembre, domenica