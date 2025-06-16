Valute / BRBS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc
4.29 USD 0.04 (0.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRBS ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.23 e ad un massimo di 4.35.
Segui le dinamiche di Blue Ridge Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRBS News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, AstraZeneca, Shopify and Blue Ridge Bankshares
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- Blue Ridge Bankshares announces $15 million share repurchase program
- Parke Bancorp Offers An Interesting Combination Of Yield And Value (NASDAQ:PKBK)
- Blue Ridge Bankshares: Discounted Valuation Is Justified By Fundamental Issues (BRBS)
- Blue Ridge Bankshares Stock Declines Despite Return to Profit in Q2
- Zacks Initiates Coverage of Blue Ridge Bankshares With Outperform Recommendation
- The Zacks Analyst Blog Highlights Philip Morris International, McDonald's, Texas Instruments and Blue Ridge Bankshares
- Top Analyst Reports for Philip Morris, McDonald's & Texas Instruments
- Notice to Long-Term Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE: BRBS); Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); and Virtu Financial Inc. (NYSE: V
- Notice to Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS): Grabar Law Office Investigates Claims on Your Behalf as Securities Fraud Class Action Settles
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Long-Term Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE: BRBS); Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Longterm Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) as Securities Fraud Class Action Settles
Intervallo Giornaliero
4.23 4.35
Intervallo Annuale
2.66 4.35
- Chiusura Precedente
- 4.33
- Apertura
- 4.34
- Bid
- 4.29
- Ask
- 4.59
- Minimo
- 4.23
- Massimo
- 4.35
- Volume
- 747
- Variazione giornaliera
- -0.92%
- Variazione Mensile
- 6.72%
- Variazione Semestrale
- 31.60%
- Variazione Annuale
- 53.21%
21 settembre, domenica