BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc
4.28 USD 0.12 (2.88%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRBS para hoje mudou para 2.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.15 e o mais alto foi 4.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Blue Ridge Bankshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRBS Notícias
Faixa diária
4.15 4.28
Faixa anual
2.66 4.28
- Fechamento anterior
- 4.16
- Open
- 4.15
- Bid
- 4.28
- Ask
- 4.58
- Low
- 4.15
- High
- 4.28
- Volume
- 118
- Mudança diária
- 2.88%
- Mudança mensal
- 6.47%
- Mudança de 6 meses
- 31.29%
- Mudança anual
- 52.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh