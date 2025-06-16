货币 / BRBS
BRBS: Blue Ridge Bankshares Inc
4.20 USD 0.02 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRBS汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点4.19和高点4.24进行交易。
关注Blue Ridge Bankshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRBS新闻
- The Zacks Analyst Blog Highlights Oracle, AstraZeneca, Shopify and Blue Ridge Bankshares
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- Blue Ridge Bankshares announces $15 million share repurchase program
- Parke Bancorp Offers An Interesting Combination Of Yield And Value (NASDAQ:PKBK)
- Blue Ridge Bankshares: Discounted Valuation Is Justified By Fundamental Issues (BRBS)
- Blue Ridge Bankshares Stock Declines Despite Return to Profit in Q2
- Zacks Initiates Coverage of Blue Ridge Bankshares With Outperform Recommendation
- The Zacks Analyst Blog Highlights Philip Morris International, McDonald's, Texas Instruments and Blue Ridge Bankshares
- Top Analyst Reports for Philip Morris, McDonald's & Texas Instruments
- Notice to Long-Term Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE: BRBS); Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); and Virtu Financial Inc. (NYSE: V
- Notice to Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS): Grabar Law Office Investigates Claims on Your Behalf as Securities Fraud Class Action Settles
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Long-Term Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE: BRBS); Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Longterm Shareholders of Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) as Securities Fraud Class Action Settles
日范围
4.19 4.24
年范围
2.66 4.25
- 前一天收盘价
- 4.18
- 开盘价
- 4.21
- 卖价
- 4.20
- 买价
- 4.50
- 最低价
- 4.19
- 最高价
- 4.24
- 交易量
- 234
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 4.48%
- 6个月变化
- 28.83%
- 年变化
- 50.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值