BNBX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün APPLIED DNA SCIENCES INC hisse senedi 2.7574 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.6600 - 2.8599 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.8500 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 24 değerine ulaştı. BNBX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

APPLIED DNA SCIENCES INC hisse senedi temettü ödüyor mu? APPLIED DNA SCIENCES INC hisse senedi şu anda 2.7574 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -52.70% ve USD değerlerini izler. BNBX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BNBX hisse senedi nasıl alınır? APPLIED DNA SCIENCES INC hisselerini şu anki 2.7574 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.7574 ve Ask 2.7604 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 24 ve günlük değişim oranı -0.45% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BNBX fiyat hareketlerini takip edin.

BNBX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? APPLIED DNA SCIENCES INC hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.6600 - 6.1700 ve mevcut fiyatı 2.7574 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.7574 veya Ask 2.7604 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -17.44% ve 6 aylık değişim oranı -52.70% değerlerini karşılaştırır. BNBX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

APPLIED DNA SCIENCES INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? APPLIED DNA SCIENCES INC hisse senedi yıllık olarak 6.1700 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.6600 - 6.1700). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.8500 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak APPLIED DNA SCIENCES INC performansını takip edin.

APPLIED DNA SCIENCES INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.6600 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.7574 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.6600 - 6.1700 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BNBX fiyat hareketlerini izleyin.