- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC
Il tasso di cambio BNBX ha avuto una variazione del -3.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.6600 e ad un massimo di 2.8599.
Segui le dinamiche di APPLIED DNA SCIENCES INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BNBX oggi?
Oggi le azioni APPLIED DNA SCIENCES INC sono prezzate a 2.7574. Viene scambiato all'interno di 2.6600 - 2.8599, la chiusura di ieri è stata 2.8500 e il volume degli scambi ha raggiunto 24. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNBX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni APPLIED DNA SCIENCES INC pagano dividendi?
APPLIED DNA SCIENCES INC è attualmente valutato a 2.7574. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -52.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNBX.
Come acquistare azioni BNBX?
Puoi acquistare azioni APPLIED DNA SCIENCES INC al prezzo attuale di 2.7574. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.7574 o 2.7604, mentre 24 e -0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNBX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BNBX?
Investire in APPLIED DNA SCIENCES INC implica considerare l'intervallo annuale 2.6600 - 6.1700 e il prezzo attuale 2.7574. Molti confrontano -17.44% e -52.70% prima di effettuare ordini su 2.7574 o 2.7604. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNBX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni APPLIED DNA SCIENCES INC?
Il prezzo massimo di APPLIED DNA SCIENCES INC nell'ultimo anno è stato 6.1700. All'interno di 2.6600 - 6.1700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.8500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di APPLIED DNA SCIENCES INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni APPLIED DNA SCIENCES INC?
Il prezzo più basso di APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) nel corso dell'anno è stato 2.6600. Confrontandolo con gli attuali 2.7574 e 2.6600 - 6.1700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNBX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNBX?
APPLIED DNA SCIENCES INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.8500 e -52.70%.
- Chiusura Precedente
- 2.8500
- Apertura
- 2.7700
- Bid
- 2.7574
- Ask
- 2.7604
- Minimo
- 2.6600
- Massimo
- 2.8599
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- -3.25%
- Variazione Mensile
- -17.44%
- Variazione Semestrale
- -52.70%
- Variazione Annuale
- -52.70%
- Agire
-
- Fcst
- 9.9
- Prev
- 10.7
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev