- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC
A taxa do BNBX para hoje mudou para -3.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.6600 e o mais alto foi 2.8599.
Veja a dinâmica do par de moedas APPLIED DNA SCIENCES INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNBX hoje?
Hoje APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) está avaliado em 2.7574. O instrumento é negociado dentro de 2.6600 - 2.8599, o fechamento de ontem foi 2.8500, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNBX em tempo real.
As ações de APPLIED DNA SCIENCES INC pagam dividendos?
Atualmente APPLIED DNA SCIENCES INC está avaliado em 2.7574. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -52.70% e USD. Monitore os movimentos de BNBX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNBX?
Você pode comprar ações de APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) pelo preço atual 2.7574. Ordens geralmente são executadas perto de 2.7574 ou 2.7604, enquanto 24 e -0.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNBX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNBX?
Investir em APPLIED DNA SCIENCES INC envolve considerar a faixa anual 2.6600 - 6.1700 e o preço atual 2.7574. Muitos comparam -17.44% e -52.70% antes de enviar ordens em 2.7574 ou 2.7604. Estude as mudanças diárias de preço de BNBX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações APPLIED DNA SCIENCES INC?
O maior preço de APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) no último ano foi 6.1700. As ações oscilaram bastante dentro de 2.6600 - 6.1700, e a comparação com 2.8500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de APPLIED DNA SCIENCES INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações APPLIED DNA SCIENCES INC?
O menor preço de APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) no ano foi 2.6600. A comparação com o preço atual 2.7574 e 2.6600 - 6.1700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNBX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNBX?
No passado APPLIED DNA SCIENCES INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.8500 e -52.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.8500
- Open
- 2.7700
- Bid
- 2.7574
- Ask
- 2.7604
- Low
- 2.6600
- High
- 2.8599
- Volume
- 24
- Mudança diária
- -3.25%
- Mudança mensal
- -17.44%
- Mudança de 6 meses
- -52.70%
- Mudança anual
- -52.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- 9.9
- Prév.
- 10.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.