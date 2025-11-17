BNBX股票今天的价格是多少？ APPLIED DNA SCIENCES INC股票今天的定价为2.7574。它在2.6600 - 2.8599范围内交易，昨天的收盘价为2.8500，交易量达到24。BNBX的实时价格图表显示了这些更新。

APPLIED DNA SCIENCES INC股票是否支付股息？ APPLIED DNA SCIENCES INC目前的价值为2.7574。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.70%和USD。实时查看图表以跟踪BNBX走势。

如何购买BNBX股票？ 您可以以2.7574的当前价格购买APPLIED DNA SCIENCES INC股票。订单通常设置在2.7574或2.7604附近，而24和-0.45%显示市场活动。立即关注BNBX的实时图表更新。

如何投资BNBX股票？ 投资APPLIED DNA SCIENCES INC需要考虑年度范围2.6600 - 6.1700和当前价格2.7574。许多人在以2.7574或2.7604下订单之前，会比较-17.44%和。实时查看BNBX价格图表，了解每日变化。

APPLIED DNA SCIENCES INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，APPLIED DNA SCIENCES INC的最高价格是6.1700。在2.6600 - 6.1700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪APPLIED DNA SCIENCES INC的绩效。

APPLIED DNA SCIENCES INC股票的最低价格是多少？ APPLIED DNA SCIENCES INC（BNBX）的最低价格为2.6600。将其与当前的2.7574和2.6600 - 6.1700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。