BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC
今日BNBX汇率已更改-3.25%。当日，交易品种以低点2.6600和高点2.8599进行交易。
关注APPLIED DNA SCIENCES INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BNBX股票今天的价格是多少？
APPLIED DNA SCIENCES INC股票今天的定价为2.7574。它在2.6600 - 2.8599范围内交易，昨天的收盘价为2.8500，交易量达到24。BNBX的实时价格图表显示了这些更新。
APPLIED DNA SCIENCES INC股票是否支付股息？
APPLIED DNA SCIENCES INC目前的价值为2.7574。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.70%和USD。实时查看图表以跟踪BNBX走势。
如何购买BNBX股票？
您可以以2.7574的当前价格购买APPLIED DNA SCIENCES INC股票。订单通常设置在2.7574或2.7604附近，而24和-0.45%显示市场活动。立即关注BNBX的实时图表更新。
如何投资BNBX股票？
投资APPLIED DNA SCIENCES INC需要考虑年度范围2.6600 - 6.1700和当前价格2.7574。许多人在以2.7574或2.7604下订单之前，会比较-17.44%和。实时查看BNBX价格图表，了解每日变化。
APPLIED DNA SCIENCES INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，APPLIED DNA SCIENCES INC的最高价格是6.1700。在2.6600 - 6.1700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪APPLIED DNA SCIENCES INC的绩效。
APPLIED DNA SCIENCES INC股票的最低价格是多少？
APPLIED DNA SCIENCES INC（BNBX）的最低价格为2.6600。将其与当前的2.7574和2.6600 - 6.1700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNBX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNBX股票是什么时候拆分的？
APPLIED DNA SCIENCES INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.8500和-52.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.8500
- 开盘价
- 2.7700
- 卖价
- 2.7574
- 买价
- 2.7604
- 最低价
- 2.6600
- 最高价
- 2.8599
- 交易量
- 24
- 日变化
- -3.25%
- 月变化
- -17.44%
- 6个月变化
- -52.70%
- 年变化
- -52.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 9.9
- 前值
- 10.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值