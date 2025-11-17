- Aperçu
BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC
Le taux de change de BNBX a changé de -3.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.6600 et à un maximum de 2.8599.
Suivez la dynamique APPLIED DNA SCIENCES INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNBX aujourd'hui ?
L'action APPLIED DNA SCIENCES INC est cotée à 2.7574 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.6600 - 2.8599, a clôturé hier à 2.8500 et son volume d'échange a atteint 24. Le graphique en temps réel du cours de BNBX présente ces mises à jour.
L'action APPLIED DNA SCIENCES INC verse-t-elle des dividendes ?
APPLIED DNA SCIENCES INC est actuellement valorisé à 2.7574. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -52.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNBX.
Comment acheter des actions BNBX ?
Vous pouvez acheter des actions APPLIED DNA SCIENCES INC au cours actuel de 2.7574. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.7574 ou de 2.7604, le 24 et le -0.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNBX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNBX ?
Investir dans APPLIED DNA SCIENCES INC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.6600 - 6.1700 et le prix actuel 2.7574. Beaucoup comparent -17.44% et -52.70% avant de passer des ordres à 2.7574 ou 2.7604. Consultez le graphique du cours de BNBX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action APPLIED DNA SCIENCES INC ?
Le cours le plus élevé de APPLIED DNA SCIENCES INC l'année dernière était 6.1700. Au cours de 2.6600 - 6.1700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.8500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de APPLIED DNA SCIENCES INC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action APPLIED DNA SCIENCES INC ?
Le cours le plus bas de APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) sur l'année a été 2.6600. Sa comparaison avec 2.7574 et 2.6600 - 6.1700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNBX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNBX a-t-elle été divisée ?
APPLIED DNA SCIENCES INC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.8500 et -52.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.8500
- Ouverture
- 2.7700
- Bid
- 2.7574
- Ask
- 2.7604
- Plus Bas
- 2.6600
- Plus Haut
- 2.8599
- Volume
- 24
- Changement quotidien
- -3.25%
- Changement Mensuel
- -17.44%
- Changement à 6 Mois
- -52.70%
- Changement Annuel
- -52.70%
