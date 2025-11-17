- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC
El tipo de cambio de BNBX de hoy ha cambiado un -3.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.6600, mientras que el máximo ha alcanzado 2.8599.
Siga la dinámica de la pareja de divisas APPLIED DNA SCIENCES INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BNBX hoy?
APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) se evalúa hoy en 2.7574. El instrumento se negocia dentro de 2.6600 - 2.8599; el cierre de ayer ha sido 2.8500 y el volumen comercial ha alcanzado 24. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNBX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de APPLIED DNA SCIENCES INC?
APPLIED DNA SCIENCES INC se evalúa actualmente en 2.7574. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -52.70% y USD. Monitoree los movimientos de BNBX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BNBX?
Puede comprar acciones de APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) al precio actual de 2.7574. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.7574 o 2.7604, mientras que 24 y -0.45% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNBX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BNBX?
Invertir en APPLIED DNA SCIENCES INC implica tener en cuenta el rango anual 2.6600 - 6.1700 y el precio actual 2.7574. Muchos comparan -17.44% y -52.70% antes de colocar órdenes en 2.7574 o 2.7604. Estudie los cambios diarios de precios de BNBX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de APPLIED DNA SCIENCES INC?
El precio más alto de APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) en el último año ha sido 6.1700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.6600 - 6.1700, una comparación con 2.8500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de APPLIED DNA SCIENCES INC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de APPLIED DNA SCIENCES INC?
El precio más bajo de APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) para el año ha sido 2.6600. La comparación con los actuales 2.7574 y 2.6600 - 6.1700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNBX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNBX?
En el pasado, APPLIED DNA SCIENCES INC ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.8500 y -52.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.8500
- Open
- 2.7700
- Bid
- 2.7574
- Ask
- 2.7604
- Low
- 2.6600
- High
- 2.8599
- Volumen
- 24
- Cambio diario
- -3.25%
- Cambio mensual
- -17.44%
- Cambio a 6 meses
- -52.70%
- Cambio anual
- -52.70%
- Act.
-
- Pronós.
- 9.9
- Prev.
- 10.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.