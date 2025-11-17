- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC
Курс BNBX за сегодня изменился на -3.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.6600, а максимальная — 2.8599.
Следите за динамикой APPLIED DNA SCIENCES INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNBX сегодня?
APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) сегодня оценивается на уровне 2.7574. Инструмент торгуется в пределах 2.6600 - 2.8599, вчерашнее закрытие составило 2.8500, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNBX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям APPLIED DNA SCIENCES INC?
APPLIED DNA SCIENCES INC в настоящее время оценивается в 2.7574. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.70% и USD. Отслеживайте движения BNBX на графике в реальном времени.
Как купить акции BNBX?
Вы можете купить акции APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) по текущей цене 2.7574. Ордера обычно размещаются около 2.7574 или 2.7604, тогда как 24 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNBX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNBX?
Инвестирование в APPLIED DNA SCIENCES INC предполагает учет годового диапазона 2.6600 - 6.1700 и текущей цены 2.7574. Многие сравнивают -17.44% и -52.70% перед размещением ордеров на 2.7574 или 2.7604. Изучайте ежедневные изменения цены BNBX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции APPLIED DNA SCIENCES INC?
Самая высокая цена APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) за последний год составила 6.1700. Акции заметно колебались в пределах 2.6600 - 6.1700, сравнение с 2.8500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику APPLIED DNA SCIENCES INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции APPLIED DNA SCIENCES INC?
Самая низкая цена APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) за год составила 2.6600. Сравнение с текущими 2.7574 и 2.6600 - 6.1700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNBX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNBX?
В прошлом APPLIED DNA SCIENCES INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.8500 и -52.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.8500
- Open
- 2.7700
- Bid
- 2.7574
- Ask
- 2.7604
- Low
- 2.6600
- High
- 2.8599
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -3.25%
- Месячное изменение
- -17.44%
- 6-месячное изменение
- -52.70%
- Годовое изменение
- -52.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 9.9
- Пред.
- 10.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.