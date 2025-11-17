КотировкиРазделы
BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC

2.7574 USD 0.0926 (3.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNBX за сегодня изменился на -3.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.6600, а максимальная — 2.8599.

Следите за динамикой APPLIED DNA SCIENCES INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNBX сегодня?

APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) сегодня оценивается на уровне 2.7574. Инструмент торгуется в пределах 2.6600 - 2.8599, вчерашнее закрытие составило 2.8500, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNBX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям APPLIED DNA SCIENCES INC?

APPLIED DNA SCIENCES INC в настоящее время оценивается в 2.7574. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.70% и USD. Отслеживайте движения BNBX на графике в реальном времени.

Как купить акции BNBX?

Вы можете купить акции APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) по текущей цене 2.7574. Ордера обычно размещаются около 2.7574 или 2.7604, тогда как 24 и -0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNBX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNBX?

Инвестирование в APPLIED DNA SCIENCES INC предполагает учет годового диапазона 2.6600 - 6.1700 и текущей цены 2.7574. Многие сравнивают -17.44% и -52.70% перед размещением ордеров на 2.7574 или 2.7604. Изучайте ежедневные изменения цены BNBX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции APPLIED DNA SCIENCES INC?

Самая высокая цена APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) за последний год составила 6.1700. Акции заметно колебались в пределах 2.6600 - 6.1700, сравнение с 2.8500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику APPLIED DNA SCIENCES INC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции APPLIED DNA SCIENCES INC?

Самая низкая цена APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) за год составила 2.6600. Сравнение с текущими 2.7574 и 2.6600 - 6.1700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNBX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNBX?

В прошлом APPLIED DNA SCIENCES INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.8500 и -52.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.6600 2.8599
Годовой диапазон
2.6600 6.1700
Предыдущее закрытие
2.8500
Open
2.7700
Bid
2.7574
Ask
2.7604
Low
2.6600
High
2.8599
Объем
24
Дневное изменение
-3.25%
Месячное изменение
-17.44%
6-месячное изменение
-52.70%
Годовое изменение
-52.70%
17 ноября, понедельник
13:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
Прог.
9.9
Пред.
10.7
14:30
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
20:35
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.