BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC
BNBXの今日の為替レートは、-3.25%変化しました。日中、通貨は1あたり2.6600の安値と2.8599の高値で取引されました。
APPLIED DNA SCIENCES INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BNBX株の現在の価格は？
APPLIED DNA SCIENCES INCの株価は本日2.7574です。2.6600 - 2.8599内で取引され、前日の終値は2.8500、取引量は24に達しました。BNBXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
APPLIED DNA SCIENCES INCの株は配当を出しますか？
APPLIED DNA SCIENCES INCの現在の価格は2.7574です。配当方針は会社によりますが、投資家は-52.70%やUSDにも注目します。BNBXの動きはライブチャートで確認できます。
BNBX株を買う方法は？
APPLIED DNA SCIENCES INCの株は現在2.7574で購入可能です。注文は通常2.7574または2.7604付近で行われ、24や-0.45%が市場の動きを示します。BNBXの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNBX株に投資する方法は？
APPLIED DNA SCIENCES INCへの投資では、年間の値幅2.6600 - 6.1700と現在の2.7574を考慮します。注文は多くの場合2.7574や2.7604で行われる前に、-17.44%や-52.70%と比較されます。BNBXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
APPLIED DNA SCIENCES INCの株の最高値は？
APPLIED DNA SCIENCES INCの過去1年の最高値は6.1700でした。2.6600 - 6.1700内で株価は大きく変動し、2.8500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。APPLIED DNA SCIENCES INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
APPLIED DNA SCIENCES INCの株の最低値は？
APPLIED DNA SCIENCES INC(BNBX)の年間最安値は2.6600でした。現在の2.7574や2.6600 - 6.1700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNBXの動きはライブチャートで確認できます。
BNBXの株式分割はいつ行われましたか？
APPLIED DNA SCIENCES INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.8500、-52.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.8500
- 始値
- 2.7700
- 買値
- 2.7574
- 買値
- 2.7604
- 安値
- 2.6600
- 高値
- 2.8599
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- -3.25%
- 1ヶ月の変化
- -17.44%
- 6ヶ月の変化
- -52.70%
- 1年の変化
- -52.70%
