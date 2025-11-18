- Übersicht
BNBX: APPLIED DNA SCIENCES INC
Der Wechselkurs von BNBX hat sich für heute um -3.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.6600 bis zu einem Hoch von 2.8599 gehandelt.
Verfolgen Sie die APPLIED DNA SCIENCES INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNBX heute?
Die Aktie von APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) notiert heute bei 2.7500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.6600 - 2.8599 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.8500 und das Handelsvolumen erreichte 85. Das Live-Chart von BNBX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNBX Dividenden?
APPLIED DNA SCIENCES INC wird derzeit mit 2.7500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -52.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNBX zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNBX-Aktien?
Sie können Aktien von APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) zum aktuellen Kurs von 2.7500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.7500 oder 2.7530 platziert, während 85 und -0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNBX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNBX-Aktien?
Bei einer Investition in APPLIED DNA SCIENCES INC müssen die jährliche Spanne 2.6600 - 6.1700 und der aktuelle Kurs 2.7500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -17.66% und -52.83%, bevor sie Orders zu 2.7500 oder 2.7530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNBX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von APPLIED DNA SCIENCES INC?
Der höchste Kurs von APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) im vergangenen Jahr lag bei 6.1700. Innerhalb von 2.6600 - 6.1700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.8500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von APPLIED DNA SCIENCES INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von APPLIED DNA SCIENCES INC?
Der niedrigste Kurs von APPLIED DNA SCIENCES INC (BNBX) im Laufe des Jahres betrug 2.6600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.7500 und der Spanne 2.6600 - 6.1700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNBX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNBX statt?
APPLIED DNA SCIENCES INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.8500 und -52.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.8500
- Eröffnung
- 2.7700
- Bid
- 2.7500
- Ask
- 2.7530
- Tief
- 2.6600
- Hoch
- 2.8599
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- -3.51%
- Monatsänderung
- -17.66%
- 6-Monatsänderung
- -52.83%
- Jahresänderung
- -52.83%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B