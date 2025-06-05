FiyatlarBölümler
BLZE
BLZE: Backblaze Inc - Class A

9.99 USD 0.27 (2.78%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BLZE fiyatı bugün 2.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.66 ve Yüksek fiyatı olarak 10.12 aralığında işlem gördü.

Backblaze Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

BLZE haberleri

Günlük aralık
9.66 10.12
Yıllık aralık
3.94 10.12
Önceki kapanış
9.72
Açılış
9.70
Satış
9.99
Alış
10.29
Düşük
9.66
Yüksek
10.12
Hacim
2.575 K
Günlük değişim
2.78%
Aylık değişim
23.95%
6 aylık değişim
106.83%
Yıllık değişim
56.09%
21 Eylül, Pazar