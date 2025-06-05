通貨 / BLZE
BLZE: Backblaze Inc - Class A
9.72 USD 0.19 (1.99%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BLZEの今日の為替レートは、1.99%変化しました。日中、通貨は1あたり9.57の安値と9.77の高値で取引されました。
Backblaze Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BLZE News
- Backblaze, Inc. (BLZE) Is Up 8.62% in One Week: What You Should Know
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Backblaze, Inc. (BLZE) is a Great Choice
- Backblaze, Inc. (BLZE) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Backblaze, Inc. (BLZE) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Wall Street Analysts Think Backblaze (BLZE) Could Surge 39.08%: Read This Before Placing a Bet
- Is Backblaze (BLZE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- 3 Small Cap Stocks with Strong Buy Ratings and Big Upside Ahead - TipRanks.com
- Backblaze adopts stock ownership policy for directors and executives
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Backblaze to present on AI storage strategies at Ai4 2025 conference
- Citizens JMP raises Backblaze stock price target to $8 on strong earnings
- Backblaze Q2 2025 slides: B2 Cloud Storage growth accelerates to 29% as AI momentum builds
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Backblaze announces $10 million share repurchase program
- Backblaze to showcase AI storage solutions at Ai4 2025 conference
- Backblaze unveils new security features for cloud storage
- Backblaze adds legal hold feature to computer backup service
- Backblaze expands US-East data center to support AI workflows
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 7/2/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Citizens JMP initiates Backblaze stock with Market Outperform rating
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/19/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enterprise Strategy Group Analysis Shows Up to 3.2x Lower Total Cost of Ownership (TCO) with Backblaze B2 Cloud Storage
- Backblaze Helps Media Post-Production Leader IDC LA Slash Cloud Storage Costs 75% While Accelerating Client Delivery
- Backblaze secures $20 million credit facility with Citizens Bank
1日のレンジ
9.57 9.77
1年のレンジ
3.94 9.92
- 以前の終値
- 9.53
- 始値
- 9.63
- 買値
- 9.72
- 買値
- 10.02
- 安値
- 9.57
- 高値
- 9.77
- 出来高
- 1.433 K
- 1日の変化
- 1.99%
- 1ヶ月の変化
- 20.60%
- 6ヶ月の変化
- 101.24%
- 1年の変化
- 51.88%
