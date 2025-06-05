통화 / BLZE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BLZE: Backblaze Inc - Class A
9.99 USD 0.27 (2.78%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BLZE 환율이 오늘 2.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.66이고 고가는 10.12이었습니다.
Backblaze Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLZE News
- Backblaze, Inc. (BLZE) Is Up 8.62% in One Week: What You Should Know
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Backblaze, Inc. (BLZE) is a Great Choice
- Backblaze, Inc. (BLZE) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Backblaze, Inc. (BLZE) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Wall Street Analysts Think Backblaze (BLZE) Could Surge 39.08%: Read This Before Placing a Bet
- Is Backblaze (BLZE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- 3 Small Cap Stocks with Strong Buy Ratings and Big Upside Ahead - TipRanks.com
- Backblaze adopts stock ownership policy for directors and executives
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Backblaze to present on AI storage strategies at Ai4 2025 conference
- Citizens JMP raises Backblaze stock price target to $8 on strong earnings
- Backblaze Q2 2025 slides: B2 Cloud Storage growth accelerates to 29% as AI momentum builds
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Backblaze announces $10 million share repurchase program
- Backblaze to showcase AI storage solutions at Ai4 2025 conference
- Backblaze unveils new security features for cloud storage
- Backblaze adds legal hold feature to computer backup service
- Backblaze expands US-East data center to support AI workflows
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 7/2/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Citizens JMP initiates Backblaze stock with Market Outperform rating
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/19/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enterprise Strategy Group Analysis Shows Up to 3.2x Lower Total Cost of Ownership (TCO) with Backblaze B2 Cloud Storage
- Backblaze Helps Media Post-Production Leader IDC LA Slash Cloud Storage Costs 75% While Accelerating Client Delivery
- Backblaze secures $20 million credit facility with Citizens Bank
일일 변동 비율
9.66 10.12
년간 변동
3.94 10.12
- 이전 종가
- 9.72
- 시가
- 9.70
- Bid
- 9.99
- Ask
- 10.29
- 저가
- 9.66
- 고가
- 10.12
- 볼륨
- 2.575 K
- 일일 변동
- 2.78%
- 월 변동
- 23.95%
- 6개월 변동
- 106.83%
- 년간 변동율
- 56.09%
20 9월, 토요일