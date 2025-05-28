Divisas / BLZE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BLZE: Backblaze Inc - Class A
9.53 USD 0.02 (0.21%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BLZE de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.44, mientras que el máximo ha alcanzado 9.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Backblaze Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLZE News
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Backblaze, Inc. (BLZE) is a Great Choice
- Backblaze, Inc. (BLZE) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Backblaze, Inc. (BLZE) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Wall Street Analysts Think Backblaze (BLZE) Could Surge 39.08%: Read This Before Placing a Bet
- Is Backblaze (BLZE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- 3 Small Cap Stocks with Strong Buy Ratings and Big Upside Ahead - TipRanks.com
- Backblaze adopts stock ownership policy for directors and executives
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Backblaze to present on AI storage strategies at Ai4 2025 conference
- Citizens JMP raises Backblaze stock price target to $8 on strong earnings
- Backblaze Q2 2025 slides: B2 Cloud Storage growth accelerates to 29% as AI momentum builds
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Backblaze announces $10 million share repurchase program
- Backblaze to showcase AI storage solutions at Ai4 2025 conference
- Backblaze unveils new security features for cloud storage
- Backblaze adds legal hold feature to computer backup service
- Backblaze expands US-East data center to support AI workflows
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 7/2/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Citizens JMP initiates Backblaze stock with Market Outperform rating
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/19/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enterprise Strategy Group Analysis Shows Up to 3.2x Lower Total Cost of Ownership (TCO) with Backblaze B2 Cloud Storage
- Backblaze Helps Media Post-Production Leader IDC LA Slash Cloud Storage Costs 75% While Accelerating Client Delivery
- Backblaze secures $20 million credit facility with Citizens Bank
- Backblaze to Share Developer Community Insights at AI DevSummit 2025
Rango diario
9.44 9.72
Rango anual
3.94 9.92
- Cierres anteriores
- 9.55
- Open
- 9.54
- Bid
- 9.53
- Ask
- 9.83
- Low
- 9.44
- High
- 9.72
- Volumen
- 1.302 K
- Cambio diario
- -0.21%
- Cambio mensual
- 18.24%
- Cambio a 6 meses
- 97.31%
- Cambio anual
- 48.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B