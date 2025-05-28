Валюты / BLZE
BLZE: Backblaze Inc - Class A
9.55 USD 0.23 (2.35%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLZE за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.51, а максимальная — 9.92.
Следите за динамикой Backblaze Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.51 9.92
Годовой диапазон
3.94 9.92
- Предыдущее закрытие
- 9.78
- Open
- 9.77
- Bid
- 9.55
- Ask
- 9.85
- Low
- 9.51
- High
- 9.92
- Объем
- 1.230 K
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- 18.49%
- 6-месячное изменение
- 97.72%
- Годовое изменение
- 49.22%
