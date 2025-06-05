Moedas / BLZE
BLZE: Backblaze Inc - Class A
9.70 USD 0.17 (1.78%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BLZE para hoje mudou para 1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.57 e o mais alto foi 9.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Backblaze Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BLZE Notícias
- Backblaze, Inc. (BLZE) Is Up 8.62% in One Week: What You Should Know
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Backblaze, Inc. (BLZE) is a Great Choice
- Backblaze, Inc. (BLZE) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Backblaze, Inc. (BLZE) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Wall Street Analysts Think Backblaze (BLZE) Could Surge 39.08%: Read This Before Placing a Bet
- Is Backblaze (BLZE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- 3 Small Cap Stocks with Strong Buy Ratings and Big Upside Ahead - TipRanks.com
- Backblaze adopts stock ownership policy for directors and executives
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Backblaze to present on AI storage strategies at Ai4 2025 conference
- Citizens JMP raises Backblaze stock price target to $8 on strong earnings
- Backblaze Q2 2025 slides: B2 Cloud Storage growth accelerates to 29% as AI momentum builds
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Backblaze announces $10 million share repurchase program
- Backblaze to showcase AI storage solutions at Ai4 2025 conference
- Backblaze unveils new security features for cloud storage
- Backblaze adds legal hold feature to computer backup service
- Backblaze expands US-East data center to support AI workflows
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 7/2/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Citizens JMP initiates Backblaze stock with Market Outperform rating
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/19/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enterprise Strategy Group Analysis Shows Up to 3.2x Lower Total Cost of Ownership (TCO) with Backblaze B2 Cloud Storage
- Backblaze Helps Media Post-Production Leader IDC LA Slash Cloud Storage Costs 75% While Accelerating Client Delivery
- Backblaze secures $20 million credit facility with Citizens Bank
Faixa diária
9.57 9.77
Faixa anual
3.94 9.92
- Fechamento anterior
- 9.53
- Open
- 9.63
- Bid
- 9.70
- Ask
- 10.00
- Low
- 9.57
- High
- 9.77
- Volume
- 607
- Mudança diária
- 1.78%
- Mudança mensal
- 20.35%
- Mudança de 6 meses
- 100.83%
- Mudança anual
- 51.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh