货币 / BLZE
BLZE: Backblaze Inc - Class A
9.55 USD 0.23 (2.35%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLZE汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点9.51和高点9.92进行交易。
关注Backblaze Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BLZE新闻
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Backblaze, Inc. (BLZE) is a Great Choice
- Backblaze, Inc. (BLZE) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Backblaze, Inc. (BLZE) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Wall Street Analysts Think Backblaze (BLZE) Could Surge 39.08%: Read This Before Placing a Bet
- Is Backblaze (BLZE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- 3 Small Cap Stocks with Strong Buy Ratings and Big Upside Ahead - TipRanks.com
- Backblaze adopts stock ownership policy for directors and executives
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Backblaze to present on AI storage strategies at Ai4 2025 conference
- Citizens JMP raises Backblaze stock price target to $8 on strong earnings
- Backblaze Q2 2025 slides: B2 Cloud Storage growth accelerates to 29% as AI momentum builds
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Backblaze announces $10 million share repurchase program
- Backblaze to showcase AI storage solutions at Ai4 2025 conference
- Backblaze unveils new security features for cloud storage
- Backblaze adds legal hold feature to computer backup service
- Backblaze expands US-East data center to support AI workflows
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 7/2/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Citizens JMP initiates Backblaze stock with Market Outperform rating
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/19/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enterprise Strategy Group Analysis Shows Up to 3.2x Lower Total Cost of Ownership (TCO) with Backblaze B2 Cloud Storage
- Backblaze Helps Media Post-Production Leader IDC LA Slash Cloud Storage Costs 75% While Accelerating Client Delivery
- Backblaze secures $20 million credit facility with Citizens Bank
- Backblaze to Share Developer Community Insights at AI DevSummit 2025
日范围
9.51 9.92
年范围
3.94 9.92
- 前一天收盘价
- 9.78
- 开盘价
- 9.77
- 卖价
- 9.55
- 买价
- 9.85
- 最低价
- 9.51
- 最高价
- 9.92
- 交易量
- 1.230 K
- 日变化
- -2.35%
- 月变化
- 18.49%
- 6个月变化
- 97.72%
- 年变化
- 49.22%
