Dövizler / BKH
BKH: Black Hills Corporation
58.59 USD 0.09 (0.15%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BKH fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.32 ve Yüksek fiyatı olarak 58.86 aralığında işlem gördü.
Black Hills Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
58.32 58.86
Yıllık aralık
54.92 65.59
- Önceki kapanış
- 58.68
- Açılış
- 58.76
- Satış
- 58.59
- Alış
- 58.89
- Düşük
- 58.32
- Yüksek
- 58.86
- Hacim
- 570
- Günlük değişim
- -0.15%
- Aylık değişim
- -0.88%
- 6 aylık değişim
- -3.32%
- Yıllık değişim
- -3.98%
21 Eylül, Pazar