통화 / BKH
BKH: Black Hills Corporation
58.59 USD 0.09 (0.15%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BKH 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 58.32이고 고가는 58.86이었습니다.
Black Hills Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKH News
- Black Hills Stock: Now An Even More Buyable Dividend King (NYSE:BKH)
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Black Hills stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Looking to Fund Your Retirement With Dividends? Here Are 3 Awesome High-Yielders You Need to Know About.
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- BofA Securities upgrades Black Hills stock to Neutral on merger outlook
- Home Depot, Intel and Palo Alto rise premarket; Medtronic falls
- Black Hills stock falls after all-stock merger with NorthWestern Energy
- Black Hills to buy utility firm NorthWestern Energy for $3.6 billion
- Black Hills and NorthWestern Energy to merge in $15.4 billion deal
- Black Hills Corp. Is Just Getting Started (NYSE:BKH)
- 3 No-Brainer High-Yield Utility Stocks to Buy With $500 Right Now
- 3 Recession-Resistant Energy Stocks to Consider in 2025
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Black Hills Q2 2025 slides: EPS growth continues amid strategic investments
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Black Hills gets approval for Kansas gas utility rate increase
- Black Hills Corp declares $0.676 quarterly dividend
- Best Dividend Kings: July 2025
- 3 Flaws Of Dividend Investing That Limit Returns
- 10 Under-the-Radar Utility Stocks with Incredible Growth Potential
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Got $1,000 to Invest? Here Are 3 Low-Risk Dividend Stocks to Buy Right Now.
일일 변동 비율
58.32 58.86
년간 변동
54.92 65.59
- 이전 종가
- 58.68
- 시가
- 58.76
- Bid
- 58.59
- Ask
- 58.89
- 저가
- 58.32
- 고가
- 58.86
- 볼륨
- 570
- 일일 변동
- -0.15%
- 월 변동
- -0.88%
- 6개월 변동
- -3.32%
- 년간 변동율
- -3.98%
