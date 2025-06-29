Moedas / BKH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BKH: Black Hills Corporation
58.31 USD 0.19 (0.32%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BKH para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.15 e o mais alto foi 58.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Black Hills Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKH Notícias
- Black Hills Stock: Now An Even More Buyable Dividend King (NYSE:BKH)
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Black Hills stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Looking to Fund Your Retirement With Dividends? Here Are 3 Awesome High-Yielders You Need to Know About.
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- BofA Securities upgrades Black Hills stock to Neutral on merger outlook
- Home Depot, Intel and Palo Alto rise premarket; Medtronic falls
- Black Hills stock falls after all-stock merger with NorthWestern Energy
- Black Hills to buy utility firm NorthWestern Energy for $3.6 billion
- Black Hills and NorthWestern Energy to merge in $15.4 billion deal
- Black Hills Corp. Is Just Getting Started (NYSE:BKH)
- 3 No-Brainer High-Yield Utility Stocks to Buy With $500 Right Now
- 3 Recession-Resistant Energy Stocks to Consider in 2025
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Black Hills Q2 2025 slides: EPS growth continues amid strategic investments
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Black Hills gets approval for Kansas gas utility rate increase
- Black Hills Corp declares $0.676 quarterly dividend
- Best Dividend Kings: July 2025
- 3 Flaws Of Dividend Investing That Limit Returns
- 10 Under-the-Radar Utility Stocks with Incredible Growth Potential
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Got $1,000 to Invest? Here Are 3 Low-Risk Dividend Stocks to Buy Right Now.
Faixa diária
58.15 58.31
Faixa anual
54.92 65.59
- Fechamento anterior
- 58.50
- Open
- 58.21
- Bid
- 58.31
- Ask
- 58.61
- Low
- 58.15
- High
- 58.31
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.32%
- Mudança mensal
- -1.35%
- Mudança de 6 meses
- -3.78%
- Mudança anual
- -4.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh