BKH: Black Hills Corporation
58.68 USD 0.18 (0.31%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKH hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.15 bis zu einem Hoch von 59.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Black Hills Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
58.15 59.09
Jahresspanne
54.92 65.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.50
- Eröffnung
- 58.21
- Bid
- 58.68
- Ask
- 58.98
- Tief
- 58.15
- Hoch
- 59.09
- Volumen
- 716
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- -0.73%
- 6-Monatsänderung
- -3.17%
- Jahresänderung
- -3.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K