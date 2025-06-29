KurseKategorien
Währungen / BKH
Zurück zum Aktien

BKH: Black Hills Corporation

58.68 USD 0.18 (0.31%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKH hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.15 bis zu einem Hoch von 59.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Black Hills Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKH News

Tagesspanne
58.15 59.09
Jahresspanne
54.92 65.59
Vorheriger Schlusskurs
58.50
Eröffnung
58.21
Bid
58.68
Ask
58.98
Tief
58.15
Hoch
59.09
Volumen
716
Tagesänderung
0.31%
Monatsänderung
-0.73%
6-Monatsänderung
-3.17%
Jahresänderung
-3.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K