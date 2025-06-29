货币 / BKH
BKH: Black Hills Corporation
58.87 USD 0.55 (0.94%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKH汇率已更改0.94%。当日，交易品种以低点58.67和高点58.94进行交易。
关注Black Hills Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BKH新闻
日范围
58.67 58.94
年范围
54.92 65.59
- 前一天收盘价
- 58.32
- 开盘价
- 58.79
- 卖价
- 58.87
- 买价
- 59.17
- 最低价
- 58.67
- 最高价
- 58.94
- 交易量
- 83
- 日变化
- 0.94%
- 月变化
- -0.41%
- 6个月变化
- -2.85%
- 年变化
- -3.52%
