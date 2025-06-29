КотировкиРазделы
BKH: Black Hills Corporation

58.32 USD 1.14 (1.92%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKH за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.25, а максимальная — 59.45.

Следите за динамикой Black Hills Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BKH

Дневной диапазон
58.25 59.45
Годовой диапазон
54.92 65.59
Предыдущее закрытие
59.46
Open
59.45
Bid
58.32
Ask
58.62
Low
58.25
High
59.45
Объем
719
Дневное изменение
-1.92%
Месячное изменение
-1.34%
6-месячное изменение
-3.76%
Годовое изменение
-4.42%
