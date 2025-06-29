Валюты / BKH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BKH: Black Hills Corporation
58.32 USD 1.14 (1.92%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKH за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.25, а максимальная — 59.45.
Следите за динамикой Black Hills Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BKH
- Black Hills Stock: Now An Even More Buyable Dividend King (NYSE:BKH)
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Black Hills stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Looking to Fund Your Retirement With Dividends? Here Are 3 Awesome High-Yielders You Need to Know About.
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- BofA Securities upgrades Black Hills stock to Neutral on merger outlook
- Home Depot, Intel and Palo Alto rise premarket; Medtronic falls
- Black Hills stock falls after all-stock merger with NorthWestern Energy
- Black Hills to buy utility firm NorthWestern Energy for $3.6 billion
- Black Hills and NorthWestern Energy to merge in $15.4 billion deal
- Black Hills Corp. Is Just Getting Started (NYSE:BKH)
- 3 No-Brainer High-Yield Utility Stocks to Buy With $500 Right Now
- 3 Recession-Resistant Energy Stocks to Consider in 2025
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- Black Hills Q2 2025 slides: EPS growth continues amid strategic investments
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Black Hills gets approval for Kansas gas utility rate increase
- Black Hills Corp declares $0.676 quarterly dividend
- Best Dividend Kings: July 2025
- 3 Flaws Of Dividend Investing That Limit Returns
- 10 Under-the-Radar Utility Stocks with Incredible Growth Potential
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Got $1,000 to Invest? Here Are 3 Low-Risk Dividend Stocks to Buy Right Now.
Дневной диапазон
58.25 59.45
Годовой диапазон
54.92 65.59
- Предыдущее закрытие
- 59.46
- Open
- 59.45
- Bid
- 58.32
- Ask
- 58.62
- Low
- 58.25
- High
- 59.45
- Объем
- 719
- Дневное изменение
- -1.92%
- Месячное изменение
- -1.34%
- 6-месячное изменение
- -3.76%
- Годовое изменение
- -4.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.