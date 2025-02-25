FiyatlarBölümler
BKCH: Global X Blockchain ETF

81.80 USD 0.05 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKCH fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.76 ve Yüksek fiyatı olarak 83.15 aralığında işlem gördü.

Global X Blockchain ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
80.76 83.15
Yıllık aralık
28.22 83.31
Önceki kapanış
81.85
Açılış
80.76
Satış
81.80
Alış
82.10
Düşük
80.76
Yüksek
83.15
Hacim
144
Günlük değişim
-0.06%
Aylık değişim
31.26%
6 aylık değişim
147.65%
Yıllık değişim
73.38%
21 Eylül, Pazar