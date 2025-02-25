Dövizler / BKCH
BKCH: Global X Blockchain ETF
81.80 USD 0.05 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BKCH fiyatı bugün -0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.76 ve Yüksek fiyatı olarak 83.15 aralığında işlem gördü.
Global X Blockchain ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKCH haberleri
Günlük aralık
80.76 83.15
Yıllık aralık
28.22 83.31
- Önceki kapanış
- 81.85
- Açılış
- 80.76
- Satış
- 81.80
- Alış
- 82.10
- Düşük
- 80.76
- Yüksek
- 83.15
- Hacim
- 144
- Günlük değişim
- -0.06%
- Aylık değişim
- 31.26%
- 6 aylık değişim
- 147.65%
- Yıllık değişim
- 73.38%
21 Eylül, Pazar