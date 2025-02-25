货币 / BKCH
BKCH: Global X Blockchain ETF
80.27 USD 2.04 (2.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKCH汇率已更改2.61%。当日，交易品种以低点76.70和高点80.75进行交易。
关注Global X Blockchain ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BKCH新闻
- Best-Performing ETFs of Last Week: Crypto & Blockchain Rule
- Mega Matrix Makes $2 Billion Move Into Stablecoin Treasury Game - Mega Matrix (AMEX:MPU)
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- How Younger Generations Are Redefining Wealth Through Crypto And Collectibles
- The Next Big Theme: August 2025
- What's Going On With Aurora Mobile Stock Tuesday? - Aurora Mobile (NASDAQ:JG)
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Why Is Aurora Mobile Stock Soaring On Monday? - Aurora Mobile (NASDAQ:JG)
- The Next Big Theme: June 2025
- WF Holding Soars 80% After Crypto Pivot And China Expansion Plans - WF Holding (NASDAQ:WFF)
- Bitcoin And The Paradox Of Overvaluation (Cryptocurrency:BTC-USD)
- The Next Big Theme: May 2025
- Riot Platforms Pledges More Bitcoin To Double Borrowing Facility With Coinbase - Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- BKCH ETF: Lagging Peers And Overly Concentrated (NASDAQ:BKCH)
- Riot Platforms Powers Up: Eyes $185 Million Acquisition Deal To Boost Mining Capacity - Riot Platforms (NASDAQ:RIOT)
- The Next Big Theme: March 2025
- Why Is Core Scientific Stock Gaining Today? - Core Scientific (NASDAQ:CORZ)
- Leading Financial Revolution: Senator Lummis, Bitcoin And The Future Of US Digital Policy
日范围
76.70 80.75
年范围
28.22 80.75
- 前一天收盘价
- 78.23
- 开盘价
- 77.81
- 卖价
- 80.27
- 买价
- 80.57
- 最低价
- 76.70
- 最高价
- 80.75
- 交易量
- 119
- 日变化
- 2.61%
- 月变化
- 28.80%
- 6个月变化
- 143.02%
- 年变化
- 70.14%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B