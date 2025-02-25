CotationsSections
BKCH: Global X Blockchain ETF

81.80 USD 0.05 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BKCH a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.76 et à un maximum de 83.15.

Suivez la dynamique Global X Blockchain ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
80.76 83.15
Range Annuel
28.22 83.31
Clôture Précédente
81.85
Ouverture
80.76
Bid
81.80
Ask
82.10
Plus Bas
80.76
Plus Haut
83.15
Volume
144
Changement quotidien
-0.06%
Changement Mensuel
31.26%
Changement à 6 Mois
147.65%
Changement Annuel
73.38%
20 septembre, samedi