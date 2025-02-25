Devises / BKCH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BKCH: Global X Blockchain ETF
81.80 USD 0.05 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BKCH a changé de -0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.76 et à un maximum de 83.15.
Suivez la dynamique Global X Blockchain ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKCH Nouvelles
- Best-Performing ETFs of Last Week: Crypto & Blockchain Rule
- Méga Matrice fait une incursion de 2 milliards de dollars dans le jeu de la trésorerie des stablecoins | Benzinga France
- Mega Matrix Makes $2 Billion Move Into Stablecoin Treasury Game - Mega Matrix (AMEX:MPU)
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- How Younger Generations Are Redefining Wealth Through Crypto And Collectibles
- The Next Big Theme: August 2025
- What's Going On With Aurora Mobile Stock Tuesday? - Aurora Mobile (NASDAQ:JG)
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Why Is Aurora Mobile Stock Soaring On Monday? - Aurora Mobile (NASDAQ:JG)
- The Next Big Theme: June 2025
- WF Holding Soars 80% After Crypto Pivot And China Expansion Plans - WF Holding (NASDAQ:WFF)
- Bitcoin And The Paradox Of Overvaluation (Cryptocurrency:BTC-USD)
- The Next Big Theme: May 2025
- Riot Platforms Pledges More Bitcoin To Double Borrowing Facility With Coinbase - Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- BKCH ETF: Lagging Peers And Overly Concentrated (NASDAQ:BKCH)
- Riot Platforms Powers Up: Eyes $185 Million Acquisition Deal To Boost Mining Capacity - Riot Platforms (NASDAQ:RIOT)
- The Next Big Theme: March 2025
- Why Is Core Scientific Stock Gaining Today? - Core Scientific (NASDAQ:CORZ)
- Leading Financial Revolution: Senator Lummis, Bitcoin And The Future Of US Digital Policy
Range quotidien
80.76 83.15
Range Annuel
28.22 83.31
- Clôture Précédente
- 81.85
- Ouverture
- 80.76
- Bid
- 81.80
- Ask
- 82.10
- Plus Bas
- 80.76
- Plus Haut
- 83.15
- Volume
- 144
- Changement quotidien
- -0.06%
- Changement Mensuel
- 31.26%
- Changement à 6 Mois
- 147.65%
- Changement Annuel
- 73.38%
20 septembre, samedi