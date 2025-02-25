Валюты / BKCH
BKCH: Global X Blockchain ETF
78.23 USD 2.31 (3.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKCH за сегодня изменился на 3.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.63, а максимальная — 78.61.
Следите за динамикой Global X Blockchain ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BKCH
Дневной диапазон
74.63 78.61
Годовой диапазон
28.22 78.61
- Предыдущее закрытие
- 75.92
- Open
- 76.37
- Bid
- 78.23
- Ask
- 78.53
- Low
- 74.63
- High
- 78.61
- Объем
- 132
- Дневное изменение
- 3.04%
- Месячное изменение
- 25.53%
- 6-месячное изменение
- 136.85%
- Годовое изменение
- 65.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.