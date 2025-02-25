КотировкиРазделы
BKCH: Global X Blockchain ETF

78.23 USD 2.31 (3.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKCH за сегодня изменился на 3.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.63, а максимальная — 78.61.

Следите за динамикой Global X Blockchain ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BKCH

Дневной диапазон
74.63 78.61
Годовой диапазон
28.22 78.61
Предыдущее закрытие
75.92
Open
76.37
Bid
78.23
Ask
78.53
Low
74.63
High
78.61
Объем
132
Дневное изменение
3.04%
Месячное изменение
25.53%
6-месячное изменение
136.85%
Годовое изменение
65.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.