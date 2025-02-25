통화 / BKCH
BKCH: Global X Blockchain ETF
81.80 USD 0.05 (0.06%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BKCH 환율이 오늘 -0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 80.76이고 고가는 83.15이었습니다.
Global X Blockchain ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKCH News
일일 변동 비율
80.76 83.15
년간 변동
28.22 83.31
- 이전 종가
- 81.85
- 시가
- 80.76
- Bid
- 81.80
- Ask
- 82.10
- 저가
- 80.76
- 고가
- 83.15
- 볼륨
- 144
- 일일 변동
- -0.06%
- 월 변동
- 31.26%
- 6개월 변동
- 147.65%
- 년간 변동율
- 73.38%
20 9월, 토요일