BKCH: Global X Blockchain ETF
81.80 USD 0.05 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKCH ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.76 e ad un massimo di 83.15.
Segui le dinamiche di Global X Blockchain ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BKCH News
Intervallo Giornaliero
80.76 83.15
Intervallo Annuale
28.22 83.31
- Chiusura Precedente
- 81.85
- Apertura
- 80.76
- Bid
- 81.80
- Ask
- 82.10
- Minimo
- 80.76
- Massimo
- 83.15
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- 31.26%
- Variazione Semestrale
- 147.65%
- Variazione Annuale
- 73.38%
21 settembre, domenica