BKCH: Global X Blockchain ETF

81.80 USD 0.05 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKCH ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.76 e ad un massimo di 83.15.

Segui le dinamiche di Global X Blockchain ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
80.76 83.15
Intervallo Annuale
28.22 83.31
Chiusura Precedente
81.85
Apertura
80.76
Bid
81.80
Ask
82.10
Minimo
80.76
Massimo
83.15
Volume
144
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
31.26%
Variazione Semestrale
147.65%
Variazione Annuale
73.38%
21 settembre, domenica