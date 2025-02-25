KurseKategorien
Währungen / BKCH
Zurück zum Aktien

BKCH: Global X Blockchain ETF

82.64 USD 0.79 (0.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKCH hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.76 bis zu einem Hoch von 83.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Blockchain ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKCH News

Tagesspanne
80.76 83.15
Jahresspanne
28.22 83.31
Vorheriger Schlusskurs
81.85
Eröffnung
80.76
Bid
82.64
Ask
82.94
Tief
80.76
Hoch
83.15
Volumen
100
Tagesänderung
0.97%
Monatsänderung
32.61%
6-Monatsänderung
150.20%
Jahresänderung
75.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K