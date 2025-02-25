Währungen / BKCH
BKCH: Global X Blockchain ETF
82.64 USD 0.79 (0.97%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKCH hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.76 bis zu einem Hoch von 83.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Blockchain ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
80.76 83.15
Jahresspanne
28.22 83.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.85
- Eröffnung
- 80.76
- Bid
- 82.64
- Ask
- 82.94
- Tief
- 80.76
- Hoch
- 83.15
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- 0.97%
- Monatsänderung
- 32.61%
- 6-Monatsänderung
- 150.20%
- Jahresänderung
- 75.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K