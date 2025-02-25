通貨 / BKCH
BKCH: Global X Blockchain ETF
81.85 USD 1.58 (1.97%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BKCHの今日の為替レートは、1.97%変化しました。日中、通貨は1あたり79.87の安値と83.31の高値で取引されました。
Global X Blockchain ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BKCH News
1日のレンジ
79.87 83.31
1年のレンジ
28.22 83.31
- 以前の終値
- 80.27
- 始値
- 82.26
- 買値
- 81.85
- 買値
- 82.15
- 安値
- 79.87
- 高値
- 83.31
- 出来高
- 209
- 1日の変化
- 1.97%
- 1ヶ月の変化
- 31.34%
- 6ヶ月の変化
- 147.81%
- 1年の変化
- 73.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K