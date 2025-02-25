クォートセクション
通貨 / BKCH
BKCH: Global X Blockchain ETF

81.85 USD 1.58 (1.97%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKCHの今日の為替レートは、1.97%変化しました。日中、通貨は1あたり79.87の安値と83.31の高値で取引されました。

Global X Blockchain ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
79.87 83.31
1年のレンジ
28.22 83.31
以前の終値
80.27
始値
82.26
買値
81.85
買値
82.15
安値
79.87
高値
83.31
出来高
209
1日の変化
1.97%
1ヶ月の変化
31.34%
6ヶ月の変化
147.81%
1年の変化
73.48%
