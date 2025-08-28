Dövizler / BILL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BILL: BILL Holdings Inc
52.35 USD 0.24 (0.46%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BILL fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.05 ve Yüksek fiyatı olarak 54.16 aralığında işlem gördü.
BILL Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BILL haberleri
- Rigetti Computing (RGTI) Moves 12.5% Higher: Will This Strength Last?
- Intuit Reaffirms Q1 & Fiscal 2026 Guidance: Is It on Track to Deliver?
- Truist Securities, büyüme görünümü nedeniyle Bill.com hissesini Al’a yükseltti
- Truist Securities upgrades Bill.com stock to Buy on growth outlook
- This Super Stock Is Down 85%, but Should You Buy the Dip? Here's What Wall Street Thinks.
- Billerud zayıf piyasa koşulları karşısında 800 milyon SEK’lik tasarruf programı açıkladı
- Billerud announces SEK800m cost savings program amid weak market
- Wolfe, hisselerdeki sert düşüşün ardından Bill’i yükseltti
- Wolfe upgrades Bill following share’s steep decline
- Wolfe Research upgrades Bill.com stock rating to Outperform with $70 target
- Clearlake not bidding for activist target BILL despite sly stake - sources
- Clearlake Capital not bidding for activist target BILL despite sly stake - sources
- Oracle, CoreWeave and GameStop rise premarket; Apple falls
- BILL Holdings Stock: Near-Term Growth Outlook Remains Weighed Down (NYSE:BILL)
- Elliott takes stake in BILL Holdings, becoming second activist in stock
- Starboard Nominates Four Directors to BILL Holdings Board
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Starboard Value Takes 8% Stake in BILL Holdings, Eyes Board Challenge
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Bill Holdings Stock Jumps After Starboard Value Builds 8% Stake - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- After-hours movers: lululemon, Broadcom, DocuSign and more
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- BILL Holdings Wins Analyst Backing For Fintech Growth, Cross-Sell, AI Plans - BILL Holdings (NYSE:BILL)
Günlük aralık
52.05 54.16
Yıllık aralık
36.56 100.20
- Önceki kapanış
- 52.59
- Açılış
- 53.58
- Satış
- 52.35
- Alış
- 52.65
- Düşük
- 52.05
- Yüksek
- 54.16
- Hacim
- 8.122 K
- Günlük değişim
- -0.46%
- Aylık değişim
- 17.17%
- 6 aylık değişim
- 14.68%
- Yıllık değişim
- -0.51%
21 Eylül, Pazar