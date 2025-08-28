Valute / BILL
BILL: BILL Holdings Inc
53.42 USD 1.07 (2.04%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BILL ha avuto una variazione del 2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.04 e ad un massimo di 53.76.
Segui le dinamiche di BILL Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BILL News
Intervallo Giornaliero
52.04 53.76
Intervallo Annuale
36.56 100.20
- Chiusura Precedente
- 52.35
- Apertura
- 52.58
- Bid
- 53.42
- Ask
- 53.72
- Minimo
- 52.04
- Massimo
- 53.76
- Volume
- 6.961 K
- Variazione giornaliera
- 2.04%
- Variazione Mensile
- 19.56%
- Variazione Semestrale
- 17.02%
- Variazione Annuale
- 1.52%