BILL: BILL Holdings Inc

51.36 USD 0.23 (0.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BILL за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.16, а максимальная — 51.65.

Следите за динамикой BILL Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
50.16 51.65
Годовой диапазон
36.56 100.20
Предыдущее закрытие
51.59
Open
51.21
Bid
51.36
Ask
51.66
Low
50.16
High
51.65
Объем
4.681 K
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
14.95%
6-месячное изменение
12.51%
Годовое изменение
-2.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.