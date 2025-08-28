Валюты / BILL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BILL: BILL Holdings Inc
51.36 USD 0.23 (0.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BILL за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.16, а максимальная — 51.65.
Следите за динамикой BILL Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BILL
- Wolfe повышает рейтинг Bill после резкого падения акций
- Wolfe upgrades Bill following share’s steep decline
- Wolfe Research upgrades Bill.com stock rating to Outperform with $70 target
- Clearlake not bidding for activist target BILL despite sly stake - sources
- Clearlake Capital not bidding for activist target BILL despite sly stake - sources
- Oracle, CoreWeave and GameStop rise premarket; Apple falls
- BILL Holdings Stock: Near-Term Growth Outlook Remains Weighed Down (NYSE:BILL)
- Elliott takes stake in BILL Holdings, becoming second activist in stock
- Starboard Nominates Four Directors to BILL Holdings Board
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Starboard Value Takes 8% Stake in BILL Holdings, Eyes Board Challenge
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Bill Holdings Stock Jumps After Starboard Value Builds 8% Stake - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- After-hours movers: lululemon, Broadcom, DocuSign and more
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- BILL Holdings Wins Analyst Backing For Fintech Growth, Cross-Sell, AI Plans - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- BILL Holdings: The Turnaround Is Here (NYSE:BILL)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- What's Going On With Bill Holdings Stock Thursday? - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- BILL Beats on Q4 Earnings and Revenue Estimates, Authorizes Buyback
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Truist Securities reiterates Hold rating on Bill.com stock with $50 price target
Дневной диапазон
50.16 51.65
Годовой диапазон
36.56 100.20
- Предыдущее закрытие
- 51.59
- Open
- 51.21
- Bid
- 51.36
- Ask
- 51.66
- Low
- 50.16
- High
- 51.65
- Объем
- 4.681 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 14.95%
- 6-месячное изменение
- 12.51%
- Годовое изменение
- -2.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.