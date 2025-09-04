CotationsSections
Devises / BILL
BILL: BILL Holdings Inc

52.35 USD 0.24 (0.46%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BILL a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.05 et à un maximum de 54.16.

Suivez la dynamique BILL Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
52.05 54.16
Range Annuel
36.56 100.20
Clôture Précédente
52.59
Ouverture
53.58
Bid
52.35
Ask
52.65
Plus Bas
52.05
Plus Haut
54.16
Volume
8.122 K
Changement quotidien
-0.46%
Changement Mensuel
17.17%
Changement à 6 Mois
14.68%
Changement Annuel
-0.51%
