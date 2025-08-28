货币 / BILL
BILL: BILL Holdings Inc
52.01 USD 0.65 (1.27%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BILL汇率已更改1.27%。当日，交易品种以低点51.82和高点52.35进行交易。
关注BILL Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BILL新闻
- Clearlake not bidding for activist target BILL despite sly stake - sources
- Oracle, CoreWeave and GameStop rise premarket; Apple falls
- BILL Holdings Stock: Near-Term Growth Outlook Remains Weighed Down (NYSE:BILL)
- Elliott takes stake in BILL Holdings, becoming second activist in stock
- Starboard Nominates Four Directors to BILL Holdings Board
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Starboard Value Takes 8% Stake in BILL Holdings, Eyes Board Challenge
- Bill Holdings Stock Jumps After Starboard Value Builds 8% Stake - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- BILL Holdings Wins Analyst Backing For Fintech Growth, Cross-Sell, AI Plans - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- BILL Holdings: The Turnaround Is Here (NYSE:BILL)
- What's Going On With Bill Holdings Stock Thursday? - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- BILL Beats on Q4 Earnings and Revenue Estimates, Authorizes Buyback
- Truist Securities reiterates Hold rating on Bill.com stock with $50 price target
- These Analysts Cut Their Forecasts On BILL Holdings After Q4 Earnings - BILL Holdings (NYSE:BILL)
日范围
51.82 52.35
年范围
36.56 100.20
- 前一天收盘价
- 51.36
- 开盘价
- 52.26
- 卖价
- 52.01
- 买价
- 52.31
- 最低价
- 51.82
- 最高价
- 52.35
- 交易量
- 698
- 日变化
- 1.27%
- 月变化
- 16.41%
- 6个月变化
- 13.93%
- 年变化
- -1.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值