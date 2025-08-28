Divisas / BILL
BILL: BILL Holdings Inc
51.94 USD 0.58 (1.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BILL de hoy ha cambiado un 1.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.25, mientras que el máximo ha alcanzado 52.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BILL Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BILL News
- Wolfe mejora calificación de Bill tras fuerte caída de sus acciones
- Wolfe Research mejora la calificación de las acciones de Bill.com a Mejor Rendimiento con un objetivo de 70 dólares
- Clearlake no hace oferta por BILL pese a participación encubierta, según fuentes
- Oracle, CoreWeave y GameStop suben en preapertura; Apple cae
- BILL Holdings Stock: Near-Term Growth Outlook Remains Weighed Down (NYSE:BILL)
- Elliott takes stake in BILL Holdings, becoming second activist in stock
- Starboard Nominates Four Directors to BILL Holdings Board
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- Starboard Value Takes 8% Stake in BILL Holdings, Eyes Board Challenge
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Bill Holdings Stock Jumps After Starboard Value Builds 8% Stake - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- After-hours movers: lululemon, Broadcom, DocuSign and more
- Exclusive-Starboard built big stake in BILL Holdings, may run board fight
- BILL Holdings Wins Analyst Backing For Fintech Growth, Cross-Sell, AI Plans - BILL Holdings (NYSE:BILL)
- BILL Holdings: The Turnaround Is Here (NYSE:BILL)
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- What's Going On With Bill Holdings Stock Thursday? - BILL Holdings (NYSE:BILL)
Rango diario
51.25 52.89
Rango anual
36.56 100.20
Cierres anteriores
- 51.36
Open
- 51.59
Bid
- 51.94
Ask
- 52.24
Low
- 51.25
High
- 52.89
Volumen
- 6.691 K
Cambio diario
- 1.13%
Cambio mensual
- 16.25%
Cambio a 6 meses
- 13.78%
Cambio anual
- -1.29%
