BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due

19.1900 USD 0.9100 (4.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BHFAL fiyatı bugün 4.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.1000 ve Yüksek fiyatı olarak 19.2400 aralığında işlem gördü.

Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.1000 19.2400
Yıllık aralık
17.7300 25.4600
Önceki kapanış
18.2800
Açılış
18.1200
Satış
19.1900
Alış
19.1930
Düşük
18.1000
Yüksek
19.2400
Hacim
261
Günlük değişim
4.98%
Aylık değişim
0.20%
6 aylık değişim
-9.12%
Yıllık değişim
-23.97%
21 Eylül, Pazar