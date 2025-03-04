Valute / BHFAL
BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due
19.1900 USD 0.9100 (4.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHFAL ha avuto una variazione del 4.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.1000 e ad un massimo di 19.2400.
Segui le dinamiche di Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.1000 19.2400
Intervallo Annuale
17.7300 25.4600
- Chiusura Precedente
- 18.2800
- Apertura
- 18.1200
- Bid
- 19.1900
- Ask
- 19.1930
- Minimo
- 18.1000
- Massimo
- 19.2400
- Volume
- 261
- Variazione giornaliera
- 4.98%
- Variazione Mensile
- 0.20%
- Variazione Semestrale
- -9.12%
- Variazione Annuale
- -23.97%
20 settembre, sabato