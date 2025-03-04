Divisas / BHFAL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due
18.1100 USD 0.2300 (1.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BHFAL de hoy ha cambiado un -1.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.0100, mientras que el máximo ha alcanzado 18.4450.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
18.0100 18.4450
Rango anual
17.7300 25.4600
- Cierres anteriores
- 18.3400
- Open
- 18.2900
- Bid
- 18.1100
- Ask
- 18.1130
- Low
- 18.0100
- High
- 18.4450
- Volumen
- 105
- Cambio diario
- -1.25%
- Cambio mensual
- -5.44%
- Cambio a 6 meses
- -14.23%
- Cambio anual
- -28.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B