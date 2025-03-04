Moedas / BHFAL
BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due
18.0500 USD 0.0600 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHFAL para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.0000 e o mais alto foi 18.1100.
Veja a dinâmica do par de moedas Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
18.0000 18.1100
Faixa anual
17.7300 25.4600
- Fechamento anterior
- 18.1100
- Open
- 18.0000
- Bid
- 18.0500
- Ask
- 18.0530
- Low
- 18.0000
- High
- 18.1100
- Volume
- 48
- Mudança diária
- -0.33%
- Mudança mensal
- -5.75%
- Mudança de 6 meses
- -14.52%
- Mudança anual
- -28.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh