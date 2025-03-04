시세섹션
통화 / BHFAL
주식로 돌아가기

BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due

19.1900 USD 0.9100 (4.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BHFAL 환율이 오늘 4.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.1000이고 고가는 19.2400이었습니다.

Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAL News

일일 변동 비율
18.1000 19.2400
년간 변동
17.7300 25.4600
이전 종가
18.2800
시가
18.1200
Bid
19.1900
Ask
19.1930
저가
18.1000
고가
19.2400
볼륨
261
일일 변동
4.98%
월 변동
0.20%
6개월 변동
-9.12%
년간 변동율
-23.97%
20 9월, 토요일