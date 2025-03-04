KurseKategorien
Währungen / BHFAL
Zurück zum Aktien

BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due

18.2800 USD 0.1700 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHFAL hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.0000 bis zu einem Hoch von 18.5000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAL News

Tagesspanne
18.0000 18.5000
Jahresspanne
17.7300 25.4600
Vorheriger Schlusskurs
18.1100
Eröffnung
18.0000
Bid
18.2800
Ask
18.2830
Tief
18.0000
Hoch
18.5000
Volumen
122
Tagesänderung
0.94%
Monatsänderung
-4.55%
6-Monatsänderung
-13.43%
Jahresänderung
-27.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K