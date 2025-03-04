Währungen / BHFAL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due
18.2800 USD 0.1700 (0.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHFAL hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.0000 bis zu einem Hoch von 18.5000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.0000 18.5000
Jahresspanne
17.7300 25.4600
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.1100
- Eröffnung
- 18.0000
- Bid
- 18.2800
- Ask
- 18.2830
- Tief
- 18.0000
- Hoch
- 18.5000
- Volumen
- 122
- Tagesänderung
- 0.94%
- Monatsänderung
- -4.55%
- 6-Monatsänderung
- -13.43%
- Jahresänderung
- -27.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K