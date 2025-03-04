Валюты / BHFAL
BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due
18.3400 USD 0.0300 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHFAL за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.2300, а максимальная — 18.5600.
Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.2300 18.5600
Годовой диапазон
17.7300 25.4600
- Предыдущее закрытие
- 18.3100
- Open
- 18.4900
- Bid
- 18.3400
- Ask
- 18.3430
- Low
- 18.2300
- High
- 18.5600
- Объем
- 145
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- -4.24%
- 6-месячное изменение
- -13.14%
- Годовое изменение
- -27.34%
