BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due

18.3400 USD 0.0300 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHFAL за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.2300, а максимальная — 18.5600.

Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.2300 18.5600
Годовой диапазон
17.7300 25.4600
Предыдущее закрытие
18.3100
Open
18.4900
Bid
18.3400
Ask
18.3430
Low
18.2300
High
18.5600
Объем
145
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
-4.24%
6-месячное изменение
-13.14%
Годовое изменение
-27.34%
