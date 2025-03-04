クォートセクション
通貨 / BHFAL
BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due

18.2800 USD 0.1700 (0.94%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BHFALの今日の為替レートは、0.94%変化しました。日中、通貨は1あたり18.0000の安値と18.5000の高値で取引されました。

Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.0000 18.5000
1年のレンジ
17.7300 25.4600
以前の終値
18.1100
始値
18.0000
買値
18.2800
買値
18.2830
安値
18.0000
高値
18.5000
出来高
122
1日の変化
0.94%
1ヶ月の変化
-4.55%
6ヶ月の変化
-13.43%
1年の変化
-27.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K