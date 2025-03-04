CotationsSections
Devises / BHFAL
Retour à Actions

BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due

19.1900 USD 0.9100 (4.98%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BHFAL a changé de 4.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.1000 et à un maximum de 19.2400.

Suivez la dynamique Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAL Nouvelles

Range quotidien
18.1000 19.2400
Range Annuel
17.7300 25.4600
Clôture Précédente
18.2800
Ouverture
18.1200
Bid
19.1900
Ask
19.1930
Plus Bas
18.1000
Plus Haut
19.2400
Volume
261
Changement quotidien
4.98%
Changement Mensuel
0.20%
Changement à 6 Mois
-9.12%
Changement Annuel
-23.97%
20 septembre, samedi