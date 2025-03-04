Devises / BHFAL
BHFAL: Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due
19.1900 USD 0.9100 (4.98%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BHFAL a changé de 4.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.1000 et à un maximum de 19.2400.
Suivez la dynamique Brighthouse Financial Inc - Junior Subordinated Debentures due . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
18.1000 19.2400
Range Annuel
17.7300 25.4600
- Clôture Précédente
- 18.2800
- Ouverture
- 18.1200
- Bid
- 19.1900
- Ask
- 19.1930
- Plus Bas
- 18.1000
- Plus Haut
- 19.2400
- Volume
- 261
- Changement quotidien
- 4.98%
- Changement Mensuel
- 0.20%
- Changement à 6 Mois
- -9.12%
- Changement Annuel
- -23.97%
20 septembre, samedi