Dövizler / BHE
BHE: Benchmark Electronics Inc
40.14 USD 0.64 (1.57%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BHE fiyatı bugün -1.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.96 ve Yüksek fiyatı olarak 41.01 aralığında işlem gördü.
Benchmark Electronics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
39.96 41.01
Yıllık aralık
30.74 52.57
- Önceki kapanış
- 40.78
- Açılış
- 40.88
- Satış
- 40.14
- Alış
- 40.44
- Düşük
- 39.96
- Yüksek
- 41.01
- Hacim
- 573
- Günlük değişim
- -1.57%
- Aylık değişim
- 1.26%
- 6 aylık değişim
- 6.22%
- Yıllık değişim
- -9.19%
21 Eylül, Pazar